Eerste ijsbanen in het land geopend

De eerste ijsbanen in het land zijn maandag geopend. Zo wordt er bij de Doornsche IJsclub in Doorn (Utrecht) sinds 08.00 uur volop geschaatst. Volgens een vrijwilliger ligt er een mooie ijsvloer en maken zo’n 150 liefhebbers er hun eerste meters op het ijs. “Veel mensen komen voor hun werk al even schaatsen.” Hij hoopt dat de zon voorlopig nog niet doorbreekt, want dan moet de baan weer dicht.

De vrijwilligers van de Doornsche IJsclub troffen zaterdag al voorbereidingen. Zo legden ze kleden in de kantine, zodat mensen daar met schaatsen naar binnen kunnen, en zetten ze dweilmachines klaar. In de nacht van zondag op maandag waren er vrijwilligersteams actief om de ijsbaan klaar te maken.

In het Zuid-Hollandse De Lier ging de schaatsbaan om 09.00 uur open. Volgens voorzitter Wim van der Berg van ijsvereniging Hard Gaat-ie is er sinds 19.00 uur zondagavond gesproeid en ligt er nu een mooie ijsvloer. “Er zijn nu vooral volwassenen, de kinderen zitten op school. Maar ik verwacht vanmiddag grote drukte”, zegt hij. Het weer ziet er volgens de voorzitter voorlopig goed uit. “Het is bewolkt dus de zon kan weinig kwaad. Ik heb er vertrouwen in.”

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) verwacht dat er de komende dagen meer ondergespoten banen open zullen gaan. Volgens manager sportparticipatie Jurre Trouw zijn Doorn en De Lier vaak als een van de eersten geopend. De afgelopen dagen zijn er volop voorbereidingen getroffen bij de 450 bij de KNSB aangesloten ijsverenigingen, zegt Trouw. Zo is het gras gemaaid en zijn de banen bladvrij gemaakt. “Het is nu wachten tot de banen dichtvriezen.” De ijsmeesters zijn volgens hem verantwoordelijk voor een veilige ijsvloer. “Zij beoordelen of er kan worden geschaatst.”