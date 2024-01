Bij een pand aan de Hogewal in Den Haag heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Over schade is niets bekend.

De ontploffing vond even voor 00.45 uur plaats bij het pand in het centrum van de hofstad. Het Team Explosieven Verkenning van de politie doet onderzoek.