Extinction Rebellion wil opnieuw actie tegen fossiele subsidies

Extinction Rebellion wil opnieuw in actie komen tegen subsidies aan de fossiele industrie. Maandag kondigt de klimaatactiegroep in Den Haag aan wat het plan is voor de actie. XR heeft eerder meer dan dertig keer de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag geblokkeerd uit protest tegen fossiele subsidies. Nu zegt de actiegroep dat het daar niet bij zal blijven.

In oktober zei Extinction Rebellion voorlopig te stoppen met A12-blokkades omdat de Tweede Kamer een motie had aangenomen om voor kerst te onderzoeken hoe fossiele subsidies afgebouwd kunnen worden. Volgens XR lijkt de politiek nu terug te krabbelen. De deadline van voor de kerst is niet gehaald en er zijn twee wetsvoorstellen verworpen in de Eerste Kamer waarmee bepaalde subsidies voor fossiele brandstoffen zouden stoppen.

Een eerste “stap” wordt volgens Extinction Rebellion maandag gezet. Overigens had de gemeente eerder al bekendgemaakt dat de Utrechtsebaan dan gesloten is door werkzaamheden. De weg is daarom in elk geval gesloten tot 4 februari.