Reissector: in 2024 voor het eerst meer boekingen dan voor corona

Op vakantie gaan is dit jaar voor het eerst weer populairder dan voor de coronapandemie. Volgens branchevereniging ANVR komt dat mede doordat Nederlanders na maanden van slecht weer graag naar het buitenland willen. Zij laten zich daarbij niet tegenhouden door hogere prijzen, is de verwachting.

Reisorganisaties verwachten dankzij de prijsstijgingen, in 2024 van zo’n 5 procent, dit jaar hun hoogste omzet ooit te boeken. Vorig jaar viel de omzet van de sector naar schatting al 5 tot 10 procent hoger uit dan in 2022, geholpen door forse prijsverhogingen van zeker 10 tot 15 procent. De ANVR kijkt, in aanloop naar de Vakantiebeurs van later deze week in Utrecht, dan ook terug op een positief 2023. Sinds mei lag het aantal boekingen boven het niveau van 2019.

Werkgerelateerde reizen werden afgelopen jaar ook weer steeds normaler. Dat herstel gaat dit jaar nog sneller. “Een groot gedeelte van de zakelijke reizen kan niet vervangen worden door vormen van virtuele ontmoetingen”, stelt de ANVR.

Ook vakantieplatform Zoover zag de afgelopen weken het aantal boekingen terugkomen op het niveau van voor de coronacrisis. “We zien dat de tendens van voor corona weer helemaal terug is”, licht operationeel directeur Reinoud Koot toe. “Gezinnen bespreken tijdens de kerst en Nieuwjaar waar ze heen willen en direct daarna vroegboeken ze hun zomervakantie. Ook zien we dat mensen weer dezelfde hotels, appartementen en andere accommodaties boeken als voor corona.”

Frankrijk is nog altijd het populairst onder Nederlanders, blijkt volgens Zoover uit het zoekgedrag. Het hoogste aantal boekingen op de site is voor Spanje, waar een derde van de vakanties heengaat. Ook Turkije en Griekenland zijn populair. Mensen boeken nu vooral voor de meivakantie.

Volgens Zoover werden vakanties afgelopen jaar gemiddeld ruim 12 procent duurder. Alleen Egypte werd goedkoper, met meer dan 12 procent. Dat komt door de oorlog tussen buurland Israƫl en Hamas.