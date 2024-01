XR wil op 3 februari A12 weer blokkeren tegen fossiele steun

Klimaatactivisten willen op zaterdag 3 februari de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag weer blokkeren tegen fossiele overheidssteun. Extinction Rebellion heeft maandag aangekondigd dat de klimaatactiegroep op die februaridag vanaf het middaguur vanuit verschillende plekken in de stad “in langzaam tempo” een mars zal lopen over de openbare wegen richting de A12.

Extinction Rebellion zegt hiermee de druk op de politiek verder op te willen voeren. “Het onrechtvaardige beleid van de overheid om miljarden aan belastingkorting uit te delen aan grote vervuilers moet stoppen”, zegt een woordvoerder bij de aankondiging boven de tunnelbak van de A12 in Den Haag. De klimaatactiegroep heeft de Utrechtsebaan eerder al meer dan dertig keer geblokkeerd tegen steun voor de fossiele industrie.

Na de aankondiging begonnen enkele tientallen klimaatactivisten aan een wandeltocht over de weg naar de Eerste Kamer in Den Haag. “Daar wordt een boodschap achtergelaten voor de Kamerleden die over een week terugkomen van hun reces”, aldus de woordvoerder, die niet wil zeggen wat voor boodschap. Deze tocht maandag ziet XR als een soort “voorproefje” in aanloop naar 3 februari.

Overigens heeft de gemeente Den Haag eerder laten weten dat er werkzaamheden zijn op de Utrechtsebaan tot en met 3 februari. Als alles volgens planning verloopt, moet de A12 vanaf die zaterdagochtend in beide rijrichtingen weer open zijn.

Bij de eerdere blokkades van Extinction Rebellion op de A12 werden veel activisten aangehouden. In oktober kondigde XR aan voorlopig de blokkades te staken, omdat de Tweede Kamer een motie had aangenomen om voor kerst te onderzoeken hoe fossiele subsidies afgebouwd kunnen worden. De klimaatactiegroep vindt dat de politiek momenteel lijkt terug te krabbelen.

De deadline van voor de kerst is niet gehaald en er zijn twee wetsvoorstellen verworpen in de Eerste Kamer waarmee bepaalde subsidies voor fossiele brandstoffen zouden stoppen. “Het is nu 8 januari en we hebben nog niets gehoord. Sterker nog, de Eerste Kamer heeft tegen gestemd. Het is duidelijk: de politiek trekt zich terug en kiest ervoor de klimaatcrisis te laten blijven groeien” zei de Extinction Rebellion-woordvoerder.