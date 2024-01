Aboutaleb dacht sinds afgelopen zomer aan opstappen

Ahmed Aboutaleb van Rotterdam overwoog sinds afgelopen zomer te stoppen als burgemeester van Rotterdam, zegt zijn woordvoerder op het besluit van Aboutaleb. Waarom hij halverwege zijn derde termijn vertrekt en deze niet afmaakt, is nog niet bekend.

Het moment van dit besluit was “lastig te bepalen, maar weloverwogen gekozen”, aldus Aboutaleb. “De gemeenteraad en het college zijn nu bijna halverwege hun mandaat en goed ingevoerd in het besturen van de stad. Dit gekozen moment biedt ook voldoende ruimte voor het benoemen van een nieuwe burgemeester voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden.”

Aboutaleb maakte dinsdag in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad bekend dat hij in de loop van het najaar, na ruim vijftien jaar, het ambt van burgemeester van Rotterdam zal neerleggen. “Tot het moment waarop de beëindiging van mijn aanstelling definitief is, blijf ik met onverminderde inzet mijn taken als burgemeester vervullen”, aldus de burgemeester.