Aboutaleb een van langst zittende burgemeesters

Ahmed Aboutaleb is een van de langst zittende burgemeesters van Nederland. Hij werd in januari 2009 benoemd. Dinsdag kondigde hij aan dat hij in het najaar vertrekt, na vijftien jaar.

Negen van de 342 burgemeesters in Nederland zijn nog langer in functie dan Aboutaleb. De langst zittende burgemeester is momenteel Roland van Benthem. Hij werd op 1 september 2005 benoemd in Eemnes. Aboutaleb was toen nog wethouder onderwijs in Amsterdam. Van Benthem begon in september aan zijn vierde termijn van zes jaar.

Nummers twee en drie op de lijst zijn Koos Janssen (Zeist) en Paul Verhoeven (Heeze-Leende). Beiden werden begin 2006 aangesteld en beiden nemen in de komende weken afscheid. Nummer vijf op de lijst, burgemeester Melis van de Groep van Bunschoten, draagt zijn ambtsketting later dit jaar over na ruim zeventien jaar. Burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk, negende op de lijst, had maandag in zijn nieuwjaarstoespraak ook zijn vertrek aangekondigd.