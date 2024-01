ANWB: nog steeds topdrukte, wachttijd langer dan normaal

Het is op de tweede dag van de vorst nog steeds “topdrukte” bij de Wegenwacht van de pechhulpdienst ANWB. Tot 15.30 uur dinsdagmiddag registreerde de ANWB zo’n 5000 pechmeldingen. De drukte zal naar verwachting rond 17.00 uur nog verder toenemen, aldus de woordvoerster.

De bezetting is opgeschroefd sinds de vorst inzette, meldde de ANWB eerder. “Het is alle zeilen bijzetten. De collega’s hebben de handen vol. Zolang als de vorst aanhoudt schalen we op”, zegt de woordvoerster.

De ANWB verwacht dat met de avondpiek van het aantal pechmeldingen door de kou het totaal aantal meldingen dinsdag op zo’n 7500 uit zal komen. Dat evenaart het aantal pechmeldingen van maandag.

Automobilisten blijven last houden van kapotte en lege accu’s, net als vastgevroren remmen, deuren en sloten.

Automobilisten die stilstaan met pech moeten rekening houden met langere wachttijden dan normaal. Een inschatting van de extra wachttijd kon de woordvoerster niet geven.

Voor woensdag verwacht de ANWB verspreid over de dag tussen de 6000 en 7000 pechmeldingen te krijgen door de vrieskou, aldus de zegsvrouw.