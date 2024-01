Burgemeester Den Haag: ik verlies een gewaardeerde collega

Ahmed Aboutaleb, die dinsdag aankondigde dat hij vertrekt als burgemeester van Rotterdam, is “een fidele collega-bestuurder”. Dat zegt Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, in een eerste reactie. Aboutaleb en Van Zanen hebben veel contact met elkaar, als burgervaders van de tweede en derde stad van het land, de grootste steden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Van Zanen zegt dat hij wist dat Aboutaleb nadacht over zijn toekomst. “Ik verlies hiermee opnieuw, na het aangekondigde vertrek van commissaris van de Koning Jaap Smit, een gewaardeerde collega.” Volgens Van Zanen is “de publieke zaak hem veel dank verschuldigd”.