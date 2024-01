Femke Halsema: altijd met plezier samengewerkt met Ahmed Aboutaleb

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft naar eigen zeggen altijd “met veel plezier samengewerkt” met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Dat laat een woordvoerster dinsdag namens Halsema weten, in reactie op het bericht dat Aboutaleb komend najaar stopt als burgemeester van Rotterdam.

“Ik ken hem als een betrokken en geëngageerde bestuurder en een fijne collega. Zijn burgemeesterschap was en is indrukwekkend. De stad Rotterdam is bij hem vijftien jaar lang in goede handen geweest.”

Aboutaleb schreef dinsdag in een brief aan de gemeenteraad dat hij het na ruim vijftien jaar tijd vindt om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester.