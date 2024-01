Hoofdofficier Hillenaar noemt Aboutaleb kundig en benaderbaar

De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar spreekt vol lof over burgemeester Ahmed Aboutaleb, die dinsdag heeft aangekondigd later in het jaar te zullen vertrekken. “Ik ga hem missen, maar ben blij dat we nog een periode samen kunnen werken voor hij echt vertrekt. Het is tekenend voor hem dat hij niet op stel en sprong vertrekt, maar zijn opvolger een zachte landing wil laten maken.”

“Ik heb Ahmed als een zeer kundig bestuurder leren kennen die echt hart heeft voor ‘zijn’ stad. Een echte burgervader die bijvoorbeeld bij heftige incidenten een warme menselijke kant laat zien en contact zoekt met de Rotterdammers. Hij is enorm benaderbaar en dat siert hem”, zegt Hillenaar. “In de strijd tegen misdaad en onrecht in onze mooie stad staat hij vooraan. Hij wil niets anders dan de veiligheid vergroten.”

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, reageerde op X op het vertrek van Aboutaleb. “Ik zal onze samenwerking zeer missen en ben ervan overtuigd dat dit na ruim vijftien jaar geldt voor heel Rotterdam en de wijde regio.”