Minister De Jonge: nieuw discriminatiemeldpunt is stap voorwaarts

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) heeft dinsdag in Den Haag een landelijk meldpunt voor discriminatie gelanceerd. Op discriminatie.nl kunnen mensen voortaan op één plek terecht. Het is een initiatief van meerdere antidiscriminatiebureaus. Voorheen konden meldingen alleen gedaan worden in de eigen regio. Volgens de initiatiefnemers is het meldpunt “een stap richting de komst van een landelijke antidiscriminatieorganisatie”.

Achter de schermen worden meldingen nog steeds door de 26 regionale antidiscriminatiebureaus opgepakt. De initiatiefnemers willen uiteindelijk toewerken naar een landelijke organisatie, gefinancierd vanuit het Rijk.

Volgens De Jonge is de komst van het landelijk meldpunt een “geweldige stap voorwaarts”. Het zorgt volgens hem ervoor dat het melden van discriminatie laagdrempeliger wordt. “We weten dat we maar een heel klein stukje van de ijsberg in beeld krijgen en de ijsberg is veel groter. Het moet normaal zijn om discriminatie aan te pakken en bespreekbaar te maken. Daarvoor is het allereerst belangrijk dat we met elkaar weten hoe vaak het voorkomt”, aldus de Jonge.