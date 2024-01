PvdA Rotterdam: vertrek Aboutaleb groot verlies

“Het vertrek van onze burgemeester Ahmed Aboutaleb is een groot verlies. Voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers.” Dat zegt de Rotterdamse fractie van de PvdA in een eerste reactie op het vertrek. Aboutaleb is lid van de PvdA.

“Onder zijn leiding is Rotterdam in 15 jaar veranderd in een aantrekkelijke stad die groeit en bloeit”, zegt raadslid Co Engberts “Niet alleen in de stad en in alle wijken, maar ook op nationaal en op internationaal niveau heeft hij het ambt meer dan uitstekend vervuld. Daarmee heeft hij Rotterdam weer helemaal op de kaart gezet.”

De fractie is bedroefd om het vertrek. “Aboutaleb leidde de stad door de vele crises, zoals de financiële crisis en recenter corona. Hij heeft de stad er kundig en veilig doorheen geloodst. Het vertrek van onze beste burgemeester stelt droevig. Zijn besluit om te stoppen kunnen we echter alleen maar respecteren.”

De Rotterdamse PvdA wil dat Rotterdammers betrokken worden bij de keuze voor een nieuwe burgemeester. “Dat begint al bij het bepalen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Door middel van enquêtes en bewonersbijeenkomsten moeten Rotterdammers hun inbreng kunnen leveren over welk type burgemeester gewenst is. Een burgemeester voor alle Rotterdammers. Hier mag en moet wat de PvdA betreft ook voldoende tijd voor worden uitgetrokken.”

Aboutaleb maakte dinsdag bekend dat hij in de loop van het najaar, na vijftien jaar het ambt van burgemeester van Rotterdam zal neerleggen. Hij vindt het tijd om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester.