Timmermans dankt partijgenoot Aboutaleb voor burgemeesterschap

Partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) heeft afzwaaiend burgemeester en partijgenoot Ahmed Aboutaleb bedankt voor diens werk als burgemeester van Rotterdam. Die stad “mag trots zijn”, schrijft Timmermans op X.

Aboutaleb is 15 jaar lang burgemeester van de tweede stad van Nederland. Timmermans bedankt hem voor de “onvermoeibare maatschappelijke betrokkenheid en leiderschap” in die periode. Volgens de partijleider was Aboutaleb daarmee “een inspiratie voor velen”.

Na de zomer vertrekt Aboutaleb. Hij wil plaatsmaken voor een nieuwe burgemeester.