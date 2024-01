Vuurwerkbranche tevreden met minder vuurwerkschade jaarwisseling

De branchevereniging voor vuurwerkimporteurs en groothandelaren is blij dat particulieren tijdens de jaarwisseling minder vuurwerkschade hebben geleden dan een jaar geleden. Dinsdag meldde het Verbond van Verzekeraars dat mensen voor zeker 8 miljoen euro aan schade hebben geleden.

Het geschatte schadebedrag is minder dan bij de eerste schatting vorig jaar, toen ging het om minstens 10 miljoen euro aan schade. De totale verzekerde schade van particulieren kwam uiteindelijk uit op 15 miljoen euro. De voorzitter van de Belangenverenging Pyrotechniek Nederland (BPN) noemt de daling “een positief bericht”. “Het zou zomaar te maken kunnen hebben met de stabiliteit van de producten. Daar hebben we dit jaar heel erg op gefocust”, zegt voorzitter Leo Groeneveld.

De vuurwerkbranche verkocht afgelopen jaarwisseling vuurwerk dat minder snel omviel als het stabiel werd neergezet. Vuurwerkboxen die afgelopen maand zijn geïmporteerd waren volgens BPN net zo breed als de hoogte van de pakketten, om de producten stabieler te maken en de kans op verwondingen te verminderen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zag bij het testen van siervuurwerk dat de branche de producten veiliger had gemaakt.

Deze jaarwisseling mocht alleen sier- en kindervuurwerk worden afgestoken. Alle soorten knalvuurwerk waren verboden. De algemeen directeur van de branchevereniging van verzekeraars zei dat deze de jaarwisseling “enorm veel” illegaal vuurwerk is geïmporteerd. Groeneveld laat ook weten niet tevreden te zijn met het aandeel van illegaal vuurwerk en zegt zich ernstig zorgen te maken over alle schade door verboden vuurwerk. “Alle schade door explosies in Rotterdam is aangericht met illegaal vuurwerk en de politie is er ook mee lastiggevallen”, licht hij toe.

Verder herhaalt Groeneveld zijn eerdere oproep voor strengere Europese wetgeving voor vuurwerk dat in Nederland verboden is, maar mensen wel kunnen kopen in het buitenland. “Nu kan je de productie niet aanpakken die via een grijs circuit naar Nederland wordt geëxporteerd.” Een vijfde van het vuurwerk dat Nederlanders deze jaarwisseling afstaken, kwam volgens hem van over de grens.

Een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt in een reactie dat vuurwerkschade “een treurige zaak blijft dat elk jaar miljoenen aan gemeenschapsgeld kost”. “En dat is alleen nog maar de materiële schade. Het leed is niet in geld uit te drukken.”