12.000 liter gasolie gestolen in de haven van Terneuzen

In de haven van Terneuzen (Zeeland) is bij een bedrijf zo’n 12.000 liter gasolie gestolen. Het is niet bekend hoe de daders dat hebben gedaan. Mogelijk hebben ze een slang aangesloten aan een bunkerboot of vrachtwagen om zo de olie weg te pompen. De olie heeft een geschatte waarde van tussen de 15.000 en 20.000 euro, meldt de politie woensdag.

De diefstal vond volgens de politie in de vakantieperiode plaats, tussen 22 december vorig jaar en 8 januari. De gasolie was opgeslagen in een tank op een ponton aan de Buitenhaven. Rijkswaterstaat werkt daar aan de bouw van het sluizencomplex de Nieuwe Sluis. De olie was bestemd voor schepen die aan de sluizen werken om bij te tanken.