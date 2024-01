Befaamde hotelmanager getuigt in zaak Rwandese genocideverdachte

Het strafrechtelijk onderzoek naar betrokkenheid bij genocide van de 67-jarige Rwandees Pierre Claver K. is nog in volle gang. De rechtbank in Den Haag bepaalde woensdag tijdens een inleidende zitting in de zaak dat nog een fors aantal getuigen moet worden gehoord. Het gaat om personen die zowel vóór als tegen K. kunnen verklaren. Onder deze getuigen bevindt zich ook Paul Rusesabagina, die ten tijde van de Rwandese massaslachtingen in 1994 een grote groep Tutsi’s en gematigde Hutu’s in veiligheid bracht in Hôtel des Mille Collines in hoofdstad Kigali. K. zou volgens zijn advocaat intensief met hem hebben samengewerkt. Op de daden van Rusesabagina werd de film Hotel Rwanda gebaseerd, waardoor hij wereldfaam verwierf

K. kwam in 1998 met zijn gezin naar Nederland en vestigde zich in Ermelo. Hij verwierf het Nederlanderschap. Al vanaf 2010 wordt hem een actieve rol bij massaslachtingen in Rwanda toegedicht. Na een lange procedure werd hem zijn Nederlandse paspoort ontnomen. Rwanda vroeg om zijn uitlevering om hem te kunnen berechten, waarop K. werd vastgezet. De Nederlandse rechter stond uitlevering niet toe, omdat hij in zijn vaderland waarschijnlijk geen eerlijk proces zou krijgen. In juni kwam K. weer vrij. Het Nederlandse Openbaar Ministerie begon daarop zelf een onderzoek, in het kader waarvan hij sinds oktober vastzit.

K. zou een actieve rol hebben gespeeld bij de moord op tientallen Tutsi-vrouwen en -kinderen, die levend verbrand zouden zijn in een pand in het dorp Mugina. De schattingen van het aantal slachtoffers lopen uiteen van 50 tot 200. K. ontkent. Hij zegt dat hij Tutsi’s en gematigde Hutu’s juist heeft geholpen.

Op 6 april 1994 werd het vliegtuig met daarin de Rwandese president Juvénal Habyarimana en president van Burundi Cyprien Ntaryamira neergeschoten nabij de Rwandese hoofdstad Kigali. Het incident ontketende de genocide, waarbij in drie maanden tijd naar schatting 800.000 tot een miljoen mensen werden afgeslacht, vooral Tutsi’s en gematigde Hutu’s.

Een Nederlandse onderzoeksrechter zal afreizen naar Rwanda om de situatie in Mugina met eigen ogen te zien. Deze zogeheten schouw is bedoeld om getuigen goed en precies te kunnen ondervragen. De betrouwbaarheid van getuigenverklaringen is van doorslaggevend belang, omdat het bewijs tegen de verdachte nagenoeg geheel op die verklaringen leunt.

De volgende tussentijdse zitting in de zaak is op 8 april. De rechtbank bepaalde dat K. in elk geval tot die tijd blijft vastzitten, omdat de tot dusver afgelegde getuigenverklaringen daarvoor stevig genoeg zijn.