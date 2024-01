Bezorgde commissaris Zuid-Holland: niet ‘woke’, maar wakker zijn

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft in zijn laatste nieuwjaarsspeech een “hartenkreet” gedaan. Smit zei “niet zonder zorgen” aan het jaar 2024 te zijn begonnen. De 66-jarige CDA’er, die op 1 september zijn functie na ruim tien jaar neerlegt, riep in zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie in het provinciehuis in Den Haag op om “niet ‘woke’, maar wakker” te zijn.

Smit zei zich zorgen te maken over maatschappelijke ontwikkelingen, de verharding in de samenleving en ook in de politiek. “Deze tijd vraagt om ‘wakkere mensen’ die de tekenen van deze tijd verstaan en waar nodig weerstand kunnen bieden tegen krachten die onze democratische rechtstaat bedreigen”, aldus Smit. “Wakker in de zin van ‘waakzaam’. Wakker om goed naar de ander te kunnen luisteren, begrip op te brengen voor wat die ander beweegt en om een zuiver onderscheid te maken tussen het eigen belang en het algemeen belang.”