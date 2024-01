Burgemeester geëmotioneerd tijdens kort geding over Ter Apel

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft woensdag tegen het einde van het kort geding tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geëmotioneerd betoogd dat hij zich zorgen maakt over de veiligheid in het aanmeldcentrum.

De gemeente wil dat in Ter Apel maximaal 2000 asielzoekers worden opgenomen en dat het COA dit maximumaantal niet meer overschrijdt. Velema hoorde de advocaat van het COA in de Groningse rechtbank betogen dat er geen verband is tussen de overlast van asielzoekers en de overbezetting in het centrum.

“Ze zien geen oorzakelijk verband. Ik ervaar dat echt anders”, zei Velema. “We zien een duidelijke stijging in het aantal winkeldiefstallen en woninginbraken in Ter Apel en ook Nieuw-Weerdinge.” Velema wees erop dat er sinds 2021 vijf fulltimebanen bij de politie bij kwamen en dat Westerwolde nu al anderhalf jaar de inzet van de marechaussee nodig heeft.

Velema raakte tot tranen geroerd toen hij de veiligheid op het COA-terrein zelf benoemde. Daar vinden volgens hem de ernstigste incidenten plaats. Dat raakt volgens hem niet alleen de inwoners van zijn gemeente, maar vooral de veiligheid van de asielzoekers daar. “Ik voel me daarvoor verantwoordelijk.”