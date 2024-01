D66’er Van Weyenberg volgt Kaag op als minister van Financiën

Staatssecretaris Steven van Weyenberg (D66) volgt partijgenoot Sigrid Kaag op als minister van Financiën, bevestigen ingewijden na een bericht van het AD. Van Weyenberg is oud-Kamerlid en was jarenlang de financieel specialist van de D66-fractie. Hij is nu al demissionair bewindsman, omdat hij Gunay Uslu opvolgde als staatssecretaris van Cultuur en Media.

Kaag is begin deze week van start gegaan als speciaal VN-gezant die de hulp aan en opbouw van Gaza moet overzien. D66-leider Rob Jetten werd na haar vertrek vicepremier en nam ook tijdelijk haar taken als minister over, met behulp van staatssecretaris Marnix van Reij (ook Financiën).