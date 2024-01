Drie verdachten schietpartij Vlaardingen blijven langer vast

De drie mannen die afgelopen weekend zijn aangehouden na een schietpartij in Vlaardingen blijven veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag bepaald. Bij dat schietincident raakte een 29-jarige man uit Vlaardingen zwaargewond.

De drie worden er onder andere van verdacht iets te maken te hebben met de verdovende middelen die in het huis tegenover het huis van het slachtoffer gevonden zijn. “Het onderzoek naar hun betrokkenheid bij de schietpartij is in volle gang”, zo meldt het Openbaar Ministerie verder.

De schietpartij was rond 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag in een huis aan de Geert Grootelaan. Bij de aanhouding van een van de drie verdachten werden waarschuwingsschoten gelost en werd uiteindelijk ook gericht geschoten. Deze 24-jarige man uit Den Haag werd niet geraakt. De andere verdachten zijn een 23-jarige man uit Vlaardingen en een 31-jarige man, die in de woning tegenover het slachtoffer is aangehouden. De burgemeester van Vlaardingen heeft allebei de woningen gesloten.