Fleur Gräper (D66) wordt de nieuwe staatssecretaris voor Cultuur

De voormalige Groningse gedeputeerde Fleur Gräper (D66) wordt de nieuwe (demissionaire) staatssecretaris voor Cultuur en Media. Ze volgt haar partijgenoot Steven van Weyenberg op, die op zijn beurt de vrijgekomen plek van Sigrid Kaag inneemt als minister van Financiën. Dat melden Haagse bronnen.

De beoogd staatssecretaris is al jaren lid van D66 en heeft ruime ervaring in de politiek. Ze is onder meer Statenlid, fractievoorzitter van D66 in Groningen en landelijk partijvoorzitter geweest. In haar vorige functie als gedeputeerde in Groningen was ze onder meer verantwoordelijk voor mobiliteit, de kwaliteit van openbaar bestuur en Europese Zaken.

Het valt te verwachten dat Gräper haar nieuwe functie maar voor een korte tijd zal vervullen. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat haar partij D66 blijft regeren. Momenteel praten PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuw te vormen coalitie.

De nieuwe staatssecretaris krijgt onder meer de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in haar portefeuille. Hier kan ze moeilijke vragen over verwachten. De grootste partij PVV wil namelijk dat de NPO helemaal geen geld meer krijgt uit Den Haag. VVD en NSC hebben zich uitgesproken voor bezuinigingen.