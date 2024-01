Flinke verschuiving in demissionair kabinet-Rutte IV

Met het onverwachte vertrek van zorgminister Ernst Kuipers verliest het demissionaire kabinet-Rutte IV zijn derde bewindspersoon in minder dan twee maanden tijd. Eerder kondigden staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) en minister van Financiën Sigrid Kaag hun vertrek al aan. Het zijn alle drie bewindspersonen van D66, en allemaal vertrekken ze om een nieuwe functie. Wat die van Kuipers is, kan hij overigens nog niet zeggen.

Woensdag kondigde het kabinet niet alleen het vertrek van Kuipers aan, maar ook een andere verschuiving. De net aangetreden staatssecretaris voor Cultuur en Media Steven van Weyenberg schuift alweer door: de D66’er neemt Kaags positie als minister van Financiën over. Zijn staatssecretariaat wordt overgenomen door partijgenoot Fleur Gräper, voormalig gedeputeerde in Groningen.

Overigens kreeg het kabinet begin december ook een nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: VVD’er Geoffrey van Leeuwen neemt die positie tijdelijk over van Liesje Schreinemacher, die met zwangerschapsverlof is. Schreinemacher is eerder dit jaar van een zoontje bevallen. Maanden eerder stapte minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra uit het demissionaire kabinet. Begin oktober werd hij officieel benoemd tot eurocommissaris.

De vertrekkende bewindslieden volgen elkaar nu in rap tempo op, maar het komt vaker voor dat politici om een nieuwe baan een demissionair kabinet verlaten. Het vorige kabinet-Rutte was ongekend lang demissionair. Toen vertrokken onder anderen beide bewindsvrouwen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: oud-minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en oud-staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66).

Het is onduidelijk hoelang dit kabinet nog op de zaak moet blijven letten. Op het Hilversumse landgoed De Zwaluwenberg overleggen PVV, VVD, NSC en BBB over een eventuele regeringscoalitie.