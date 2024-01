FNV: NS-personeel schaamt zich voor vieze treinen

De vieze treinen zijn niet alleen vervelend voor reizigers. Ook het NS-personeel schaamt zich voor de staat waarin de treinen zich vaak bevinden, zegt Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor. “Het is ze een doorn in het oog. Ze worden er elke dag mee geconfronteerd en dat doet hartstikke pijn.”

Volgens Janssen is een gebrek aan schoonmakers de belangrijkste reden voor het vuil in de treinen. Het komt voor dat een trein zo smerig is dat hij uit de dienstregeling wordt gehaald, zegt de bestuurder. “Dat is een duivels dilemma, want de medewerkers willen reizigers graag vervoeren.”

De schoonmaak van zowel de binnen- als de buitenkant van de treinen is een belangrijk onderdeel van de keten om reizigers op een goede manier van A naar B te brengen, aldus Janssen. “Het NS-personeel verwijt de schoonmakers niks. Het is een zware baan, altijd in de nacht. Er is veel lof over dat ze met zo weinig mensen er het beste van maken. Zij moeten het ook maar zien te doen met te weinig personeel.”

De NS kijkt volgens de bestuurder naar innovatieve manieren om de treinen toch schoon te kunnen houden. “Maar tegelijkertijd zien we ook sprinters met hele kleine prullenbakken. Daar past net een halve Metro in en dan zit hij voor de rest van de dag vol.” Hoewel conducteurs deze kranten nog wel eens verwijderen als ze het zien, is het volgens de bestuurder niet aan hen om de treinen schoon te houden. “Zij zijn druk met hele andere taken.”

Overigens doen de problemen zich niet alleen voor bij de NS, weet Janssen. “Ook andere vervoerders hebben hiermee te maken.”

Volgens de bestuurder ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de reizigers. “Als de prullenbak vol is, neem je lege koffiebeker dan mee de trein uit en gooi hem op het perron in een afvalbak.”