Gemeente: te veel asielzoekers in Ter Apel is niet aanvaardbaar

In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden veel meer asielzoekers opgevangen dan vooraf was afgesproken, en dat is “niet aanvaardbaar, nu niet en in de toekomst ook niet”. Dat zegt de advocaat van de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. De gemeente heeft een kort geding aangespannen tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat dient woensdag bij de rechtbank in Groningen.

Westerwolde en het COA hadden jaren geleden afgesproken dat er in Ter Apel plek is voor 2000 asielzoekers. Het is de grootste opvang in het land. Westerwolde wil dat best bieden, zegt de advocaat, “maar wel binnen grenzen die draagbaar, sociaal verantwoord en veilig zijn”. Volgens Westerwolde wordt het maximale aantal van 2000 mensen “al maandenlang ruimschoots overschreden, met uitschieters tot bijna vijfhonderd mensen te veel”. De advocaat voegt eraan toe dat het hoge aantal asielzoekers “leidt tot incidenten en overlast, ook buiten de opvang”.

De gemeente wijst de rechter op de openbare orde, brandveiligheid, leefbaarheid en sociale veiligheid. En overschrijding van het maximumaantal asielzoekers heeft volgens de advocaat serieuze consequenties voor de bevolking van Ter Apel die de aanwezigheid van het centrum ervaart als een aanzienlijke belasting. Daarbij komt dat er een groep van 250 asielzoekers, alleenstaande mannen, voor overlast zorgt. Dat levert volgens hem spanningen op bij bewoners en medewerkers van het centrum, maar ook onder asielzoekers.

De gemeente Westerwolde wil dat het COA een dwangsom opgelegd krijgt van 25.000 euro voor elke dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel worden opgevangen. Dat moet volgens de advocaat “voldoende prikkel” zijn voor het COA om zich aan een maximaal aantal asielzoekers te houden. Het kort geding wordt bijgewoond door burgemeester Jaap Velema van Westerwolde.