Groningen wil betere communicatie vanuit Den Haag over gaswinning

Provinciale Staten van Groningen willen dat het ministerie van Economische Zaken beter en eerder communiceert over kwesties die betrekking hebben op de gaswinning. Tijdens een spoeddebat woensdag werd een motie hierover met 33 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.

Het spoeddebat vond plaats op initiatief van de Statenfracties van de Partij voor het Noorden, SP, CDA, BBB, Volt, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA. Dries Zwart van de Partij voor het Noorden zei dat veel Groningers boos zijn dat ze maandag uit de media moesten vernemen dat twee locaties dinsdag op waakvlamniveau zouden worden gezet. De reden was dat een gemiddelde temperatuur van lager dan -6,5 graden werd verwacht.

Zwart wilde onder meer weten hoe de communicatie vanuit Den Haag met de provincie hierover was verlopen. “Dit versterkt alleen maar het gevoel dat we belazerd worden”, zei Zwart. Meerdere fracties wezen erop dat het waakvlambesluit onverwachts kwam en dat dit niet helpt om het vertrouwen van de Groningers in de overheid te herstellen.

Gedeputeerde Susan Top (mijnbouw) zei dat ze maandagmorgen een appje vanuit Den Haag kreeg over het besluit, op ongeveer hetzelfde moment dat daarover een Kamerbrief uitging. Top vindt dat dit eerder en anders had gekund en had graag gezien dat een vertegenwoordiger van het ministerie naar Groningen was gekomen om uitleg te geven over het waakvlambesluit.

De gedeputeerde liet weten zich te herkennen in de motie waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen zich in Den Haag sterk te maken voor een betere communicatie over het gasdossier. Ze zei graag in gesprek te gaan met demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw), maar dat het nog niet is gelukt een datum voor een afspraak vast te leggen.

Vijlbrief meldde woensdag dat de twee locaties in het Groningengasveld waar een klein beetje gas werd gewonnen, weer van de zogenoemde waakvlam zijn afgehaald. Ook liet hij weten te balen dat er onrust was ontstaan door het kort opstarten van de gaswinning op deze twee plekken. “Ik constateer dat het niet helder genoeg is geweest wanneer we productielocaties gedurende deze winter op de waakvlam zetten.” Volgende winter moet het Groningenveld helemaal en definitief sluiten.