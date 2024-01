Groningse Staten houden spoeddebat over waakvlambesluit

Provinciale Staten van Groningen houden woensdag vanaf 12.30 uur een spoeddebat over het besluit van demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) om op twee locaties in het Groningenveld weer een klein beetje gas te winnen in verband met de kou. Dat bevestigt een provinciewoordvoerder na berichtgeving door RTV Noord.

Het besluit werd genomen, omdat voor afgelopen dinsdag een gemiddelde temperatuur van lager dan -6,5 graden werd verwacht. De Groningse mijnbouwgedeputeerde Susan Top liet eerder weten verrast te zijn door de maatregel. “Dit valt ons rauw op het dak. We hadden het niet verwacht”, zei Top, nadat Vijlbrief het besluit had bekendgemaakt. Ook vanuit Provinciale Staten klonk weinig begrip.

De gaswinning in het Groningenveld was afgelopen jaar naar nul gebracht. Het veld is wel opengebleven voor noodgevallen. Meerdere organisaties en overheden in Groningen waren naar de Raad van State gestapt met het doel de gaskraan deze winter dicht te houden. Maar de Raad van State wees het verzoek af om het gasbesluit voor de periode oktober 2023 tot oktober 2024 te schorsen.