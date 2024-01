Heinenoordtunnel naar Rotterdam dit weekend dicht om renovatie

De Heinenoordtunnel is dit weekend dicht in de richting Rotterdam omdat de tunnel gerenoveerd wordt. De vorig jaar gestarte renovatie van de tunnel op de A29 duurt nog tot eind dit jaar, en de tunnel zal daarom “regelmatig” dichtgaan in één of beide richtingen, laat Rijkswaterstaat weten.

De tunnel onder de Oude Maas net ten zuiden van Barendrecht zal tot half februari meerdere weekenden in één richting dicht zijn, daarna wordt de Heinenoordtunnel verschillende weekenden in beide richtingen afgesloten.

Reizigers die richting Rotterdam moeten, worden dit weekend omgeleid vanaf knooppunt Noordhoek via de A17, A16 en A15.