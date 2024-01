KLM blijft van en naar Ecuador vliegen tijdens noodtoestand

KLM blijft voorlopig van en naar Ecuador vliegen, meldt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. De vlucht die woensdag vertrekt naar hoofdstad Quito en de stad Guayaquil kan volgens haar veilig vertrekken.

Deze week kondigde de Ecuadoraanse president Daniel Noboa de noodtoestand uit nadat de beruchte drugscrimineel Fito ontsnapte uit de gevangenis in Guayaquil. Het land is in de ban van “een intern gewapend conflict”, aldus de president. Bij geweld dat volgens de politie te maken heeft met criminele bendes in Ecuador zijn zeker tien mensen gedood, onder wie twee politieagenten.

“We houden de situatie nauwlettend in de gaten”, meldt de KLM-zegsvrouw. “Daarbij staat de veiligheid van onze crewleden en passagiers altijd voorop.”

Dinsdag kon een vlucht van Schiphol naar Ecuador volgens de woordvoerster niet doorvliegen naar Guayaquil, in het zuiden van het land. Dat toestel eindigde daarom in Quito met flinke vertraging.