Minder dan 500 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in een ziekenhuis ligt, is woensdag gezakt tot onder de 500. Ziekenhuizen behandelen nu 470 positief geteste mensen, het laagste aantal sinds 27 oktober. De totale bezetting is binnen een maand gehalveerd.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt niet of mensen om hun coronaklachten zijn opgenomen, of dat ze andere klachten hadden en toevallig besmet bleken. Ziekenhuizen melden wel dat de meeste patiënten al gezondheidsproblemen hadden, die door het coronavirus erger zijn geworden.

Het is niet bekend hoeveel mensen besmet zijn met het virus. Mensen worden niet meer op grote schaal getest op besmetting sinds de teststraten zijn opgedoekt. Om het coronavirus toch in de gaten te houden, meet het RIVM regelmatig hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. Daarin is de afgelopen weken een scherpe daling te zien. Dat wijst erop dat daadwerkelijk minder mensen het coronavirus onder de leden hebben.