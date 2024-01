Nederlands chemisch afval mag niet in Antwerpen worden verwerkt

Chemisch afval van de vestiging in Dordrecht van chemiebedrijf Chemours mag niet in Antwerpen worden verwerkt, meldt het Belgische persbureau Belga.

De Vlaamse minister van omgeving Zuhal Demir heeft dat beslist. Het Nederlandse afval zou volgens Belga aanvankelijk in de Amerikaanse staat North Carolina worden verwerkt. Maar daar maakten omwonenden bezwaar. De vergunning voor de afvalverwerking in de Verenigde Staten werd daarom tijdelijk gestopt. Daarop wendde Chemours, een afsplitsing van DuPont, zich tot Indaver, in de Antwerpse haven.

Minister Demir wil nieuwe regels voor buitenlandse bedrijven die hun afval in Vlaanderen willen verwerken.

Het afval van de Nederlandse vestiging van Chemours is afkomstig van de techniek GenX, een vervaardigingsproces dat Chemours gebruikt voor het maken van anti-aanbaklagen en hittebestendige beschermlagen. De stoffen die daarbij vrijkomen zijn mogelijk kankerverwekkend en hebben lang nodig om af te breken.

Op de achtergrond speelt dat Vlaanderen zelf grote zorgen heeft over bedrijven die kankerverwekkend afval produceren. In Zwijndrecht, bij Antwerpen, heeft het chemieconcern 3M jarenlang de grond vervuild met PFAS. De Vlaamse overheid heeft inmiddels opdracht gegeven het verontreinigde gebied rond 3M te onderzoeken en te saneren.