Oud-NRC-correspondent Marc Chavannes (77) overleden

Journalist en voormalig NRC-correspondent Marc Chavannes is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan het ANP gemeld. Hij overleed in de nacht van dinsdag op woensdag.

Chavannes werkte ruim veertig jaar bij NRC Handelsblad, een groot deel van zijn journalistieke loopbaan. Na een studie rechten in Leiden en een opleiding aan de Columbia University in New York begon hij in 1970 als medewerker van het Cultureel Supplement van de krant.

Daarna werd hij onder meer politiek verslaggever in Den Haag en correspondent in Londen, Parijs en Washington tussen 1993 en 2005. Ook bekleedde hij de functies van chef van de nieuwsredactie en adjunct- en plaatsvervangend hoofdredacteur.

Na zijn tijd bij NRC ging Chavannes werken bij De Correspondent, destijds een journalistieke startup. Tussen 2006 en 2012 was hij hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder was Chavannes met regelmaat in de media te zien en te horen als politiek en journalistiek duider en commentator.

Gedurende zijn carrière schreef Chavannes meerdere boeken en won diverse journalistieke prijzen. In 1988 werd hij bekroond met de Prijs voor de Dagbladjournalistiek en tweemaal won hij de Anne Vondelingprijs, die wordt toegekend aan het beste en meest helder geformuleerde journalistieke werk van een jaar.