Rover: weinig klachten over vieze treinen

Reizersorganisatie Rover zegt weinig klachten te krijgen over vieze treinen. Ook heeft Rover niet het idee dat het te vies in de treinen is geworden, zegt een woordvoerster. “Het kan zijn dat je als reiziger een trein treft waarin het een rotzooitje is, maar we hebben niet de indruk dat dat nu vaker gebeurt.”

De NS liet woensdag weten dat het interieur van de treinstellen minder schoon is dan gewenst. Dat komt volgens het spoorbedrijf door personeelstekorten bij het ingehuurde bedrijf dat de treinen schoonmaakt. Volgens de NS zijn er 10 procent minder schoonmakers beschikbaar dan benodigd is. Op sociale media deden tientallen treinreizigers de afgelopen maanden hun beklag bij de NS over onder meer volle prullenbakken, vieze vloeren en onhygiënische toiletten.

Volgens Rover komen er vooral klachten binnen over de dienstregeling en vertragingen. Ook met de klachten over viezigheid op de buitenkant van treinen valt het mee bij de reizigersorganisatie. Door een gebrek aan eigen personeel heeft de NS minder machinisten beschikbaar om de toestellen naar de wasstraat te rijden. Daardoor rijden er vaker treinen rond met zwarte vegen en ander vuil op de buitenkant.