RUG krijgt weer gelijk, hoeft hoofddocent niet weer aan te nemen

Hoofddocent Susanne Täuber is terecht ontslagen “wegens ernstig verstoorde verhoudingen” aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist. De universiteit heeft bovendien genoeg moeite gedaan om een andere functie voor haar te vinden. De RUG hoeft haar daarom niet opnieuw aan te nemen, zoals Täuber eigenlijk wilde.

De hoofddocent werd in maart vorig jaar ontslagen en dat leidde tot onrust aan de RUG. Enkele tientallen studenten bezetten het Academiegebouw. Een van de eisen was dat Täuber terug moest keren. Ook medewerkers en wetenschappers lieten van zich horen.

De kantonrechter stelde in maart al de RUG in het gelijk. Nu komt het hof tot dezelfde conclusie. Dat de RUG de carrière van de hoofddocent zou dwarsbomen met “onware en willekeurige argumenten” kan het hof niet plaatsen, aldus het hof. Door deze “onterechte verwijten” van Täuber was de arbeidsverhouding met haar leidinggevende verstoord. Dat was al voordat zij een kritisch essay publiceerde.

Volgens Täuber is dat essay de reden voor haar ontslag. Het essay ging over de nadelen van speciale trajecten voor het aannemen van vrouwen voor hogere functies, omdat dit volgens haar averechts kan werken. Zo kan zo’n programma juist leiden tot discriminatie, stelde de hoofddocent. Dat programma was volgens haar de reden dat bij haar een promotie was geweigerd. Dat ze zich in dit essay hierover uitsprak en daarna ontslagen werd, vond Täuber een “sanctie op haar vrijheid van meningsuiting”.

Het hof ziet onvoldoende verband tussen deze publicatie en het ontslag “dat tweeënhalf jaar later is ingediend”. Daarom kan er niet gesproken worden van een schending van het recht van de docent op vrije meningsuiting, vindt het hof.

Inmiddels werkt Täuber overigens op de Universiteit van Amsterdam.