Staatssecretaris Heijnen: van belang dat treinen schoon zijn

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de NS aandacht heeft voor het schoonhouden van treinen. Die zijn nu als gevolg van personeelstekorten vaak vies. Volgens Heijnen is een schone trein een van de eerste dingen die opvallen bij binnenkomst. “Dat draagt ook bij aan een prettige reiservaring.”

De politica zegt te begrijpen dat de NS de afgelopen maanden prioriteit heeft gegeven aan het wegwerken van het tekort aan machinisten en conducteurs. “Dat gaat nu echt de goede kant op. Toch is het ook van belang dat treinen schoon zijn. Van binnen én buiten. Ik verwacht van de NS dat ze hier aandacht aan blijft schenken.”

Een gebrek aan NS-personeel en tekorten in de schoonmaakbranche maken het volgens het vervoersbedrijf moeilijk treinen volledig schoon te maken. “Het is echt een dilemma. We willen niets liever dan dat al onze treinen schoon rondrijden, het is immers ons visitekaartje”, laat een woordvoerster weten. Het vervoersbedrijf kijkt naar manieren om treinen sneller en effectiever te kunnen reinigen.