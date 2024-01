Veehouders moeten stallen laten keuren op brandveiligheid

Het wordt verplicht voor veehouders om jaarlijks hun stallen te laten keuren, meldt demissionair landbouwminister Piet Adema. Ook moet eens in de vijf jaar uitgebreid de elektra in stallen worden gecontroleerd. Voor grote veebedrijven is dit eens in de drie jaar. Met de maatregelen wil Adema het aantal stalbranden halveren ten opzichte van 2020.

Uit onderzoeken blijkt dat de meeste stalbranden ontstaan door kortsluiting of defecten in elektra. Volgens een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EBI) uit 2018 kan driekwart van die branden voorkomen worden door het keuren van elektra.

In 2022 kwamen zeker 130.000 boerderijdieren om bij stalbranden, aldus dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Vorig jaar waren dat er een stuk minder: toen stierven ruim 20.000 dieren door brand. Met de stalbrand in het Gelderse Puiflijk, waarbij meer dan 50.000 kippen omkwamen, staat de teller dit jaar al hoger dan in 2023.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ontbreekt de urgentie bij veehouders vaak nog om maatregelen te nemen. Ook blijven investeringen vaak nog liggen, mede vanwege onzekerheid door het stikstofbeleid. Adema verwacht dat minder boerderijdieren door brand sterven wanneer keuringen verplicht zijn.