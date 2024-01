Voorzitter Commissariaat voor de Media steunt Akwasi in X-rel

Amma Asante, de voorzitter van het Commissariaat voor de Media, heeft woensdag op X haar steun uitgesproken aan Akwasi. De voorvrouw van de mediawaakhond noemt het “afschuwelijk wat Akwasi over zich heen krijgt”. De rapper en omroepdirecteur werd de afgelopen dagen op X bestookt met racistische berichten omdat hij deelnam aan De slimste mens.

Op X wordt het Akwasi nog altijd nagedragen dat hij zich jaren geleden opruiend uitsprak over Zwarte Piet, onder meer tijdens een Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam in 2020 – iets waar hij later afstand van nam. Mensen verwijzen daarnaar in veelal racistische termen. En dat heeft weer felle reacties opgeroepen ter verdediging en ondersteuning van Akwasi, onder meer van alle oud-winnaars van De slimste mens.

Asante laat wel weten dat zij het bericht heeft geplaatst “als bezorgde burger en individu, en niet als voorzitter van het Commissariaat. Maar de manier waarop X op geen enkele manier dit soort verschrikkelijke teksten modereert, baart mij grote zorgen. De afgelopen dagen hebben aangetoond hoe zeer dit uit de hand kan lopen.”

Ze kon woensdagavond niet zeggen of het Commissariaat nog actie zal ondernemen. “Maar dit lijkt mij wel een ontwikkeling waar we ons allemaal zorgen over moeten maken”, stelt ze. KRO-NCRV maakte maandag bekend per direct X te verlaten door de racistische commentaren. Veel mediabedrijven denken na over de oproep van de omroep om dit voorbeeld te volgen.