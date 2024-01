Winters weer zorgt voor problemen op het spoor

Het winterweer zorgt woensdag op diverse plekken in Nederland voor verstoringen op het spoor. Bij de Markbrug in Zevenbergen is een storing ontstaan en bij Zwolle is er een defect spoor richting Meppel, meldt spoorbeheerder ProRail. Ook bij de Lekbrug in Utrecht waren er problemen.

Door de problemen als gevolg van het winterweer rijden er minder treinen. Op sommige plekken worden bussen ingezet. Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail laat weten dat door het winterse weer sprake is van een verhoogd storingsniveau, maar dat de problemen op dit moment heel goed beheersbaar zijn.

Bij Zwolle is door de vorst een scheurtje in het spoor ontstaan. Er geldt daarom nu een snelheidsbeperking van maximaal 10 kilometer per uur, zegt de woordvoerder. Het scheurtje wordt in de nacht van woensdag op donderdag hersteld. De NS meldt dat door het defecte spoor tussen Zwolle en Meppel minder treinen rijden. De vervoerder verwacht dat dit de hele dag gaat duren.

De Markbrug geeft ondertussen niet het signaal dat die goed gesloten is, hoewel de brug wel dicht is. Dit komt volgens de zegsvrouw door het winterse weer. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen er nu geen treinen overheen, zegt ze. Dat heeft gevolgen voor treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht en Lage Zwaluwe en Dordrecht. Er wordt gewerkt om de storing te verhelpen, maar wanneer het zover is, is nog onduidelijk.

De storing bij de Lekbrug is inmiddels verholpen, laat de woordvoerder verder weten. Of die storing door het winterweer kwam, weet ze niet zeker.