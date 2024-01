Zaterdag zoekactie naar vermiste Yoran (16)

De familie van de 16-jarige Yoran Krol uit Sleeuwijk vraagt vrijwilligers om zaterdag mee te helpen zoeken naar de jongen. Hij werd voor het laatst gezien op 24 december om 00.30 uur bij een jongerencentrum in het naburige Almkerk. Zijn fiets werd later gevonden bij de Merwedebrug, een kilometer of 10 verderop.

Via Coördinatie Platform Vermissing (CPV) worden mensen gevraagd om zaterdag vanaf 10.00 uur te helpen zoeken, te beginnen in Sleeuwijk en verder in een cirkel van 30 kilometer doorsnee rond de Brabantse plaats. De actie vindt plaats in samenwerking met de politie, die zelf ook actief de oproep verspreidt.

Volgens een woordvoerster van CPV wordt er gezocht van 10.00 tot 17.00 uur, vooral richting de rivier Boven-Merwede. Zij rekent op tussen de tweehonderd en driehonderd deelnemers aan de zoektocht: “We hebben hier een hechte gemeenschap die gaat helpen”. Ook lopen er mensen met speurhonden mee.

Eerdere zoektochten naar Yoran, onder meer door duikers die speurden in de Merwede, leverden niets op, zo meldt Omroep Brabant.