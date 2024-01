41-jarige man aangehouden bij demonstraties in Den Haag

Tijdens betogingen in Den Haag donderdag is een 41-jarige man uit Amsterdam aangehouden, meldt de politie. In de hofstad waren er demonstraties rondom een internationale genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Zowel voor de Palestijnse zaak als de Israëlische waren betogingen rondom de hoorzitting, die dient in het Internationaal Gerechtshof (ICJ).

De verdachte maakte een slaande beweging met een vlaggenstok richting een politiepaard. Het dier deinsde hierop naar achteren, raakte een verkeersbord en liep daarbij licht letsel op. Afgezien van de aanhouding van de man verliepen de betogingen verder “beheersbaar”, aldus een politiewoordvoerder.

Er waren donderdag honderden demonstranten op de been.