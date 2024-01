Cees van der Laan stopt na tien jaar als hoofdredacteur Trouw

Cees van der Laan stopt na tien jaar als hoofdredacteur van Trouw. De 62-jarige Van der Laan vindt het tijd om het stokje door te geven, zo maakte de krant donderdag bekend.

Van der Laan is sinds 1 januari 2014 hoofdredacteur. Hij zal deze rol nog vervullen tot een opvolger is gevonden. Naar verwachting gaat dat een aantal maanden duren. Daarna blijft hij wel bij de krant werken.

De hoofdredacteur ziet het als “een van zijn belangrijkste prestaties” dat “het eigen karakter van Trouw” overeind is gebleven toen de krant van papier en één deadline naar online met verscheidene publicatietijdstippen ging. Een dieptepunt voor Van der Laan was in 2014, toen aan het licht kwam dat een redacteur journalistieke fraude had gepleegd. Deze redacteur had jarenlang een groot aantal niet-traceerbare bronnen gebruikt.