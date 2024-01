Coalitieonderhandelingen gaan volgende week verder in Den Haag

Na drie dagen onderhandelen in Hilversum gaat het overleg tussen PVV, VVD, NSC en BBB komende dinsdag weer verder in Den Haag. Het bureau van informateur Plasterk laat weten dat de gesprekken op landgoed De Zwaluwenberg “in goede sfeer” zijn gevoerd. Voor journalisten was er na afloop geen gelegenheid om vragen te stellen.

De politiek leiders van de vier partijen waren sinds dinsdag in De Zwaluwenberg om over een mogelijke coalitie te praten. Informateur Plasterk wilde het na de verkenning in eerste instantie hebben over de rechtsstatelijke bezwaren die leven rond een kabinetsdeelname van PVV, en vervolgens over kernpunten als migratie en bestaanszekerheid.

Dat financieel specialist Tony van Dijck (PVV) op het Hilversumse landgoed is gezien, doet vermoeden dat het niet alleen maar over de rechtsstaat ging. De onderhandelaars lieten er zelf weinig over los. Mona Keijzer (BBB) zei dinsdag bij aankomst: “We praten over de problemen van Nederland.”