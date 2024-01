Douane vindt 67 kilo coke in lege koelcontainer haven Rotterdam

In de Waalhaven in Rotterdam heeft de politie 67 kilo cocaïne aangetroffen in een lege koelcontainer. De container was afkomstig uit Peru en geladen met druiven. De partij, met een straatwaarde van ongeveer 5 miljoen euro, is vernietigd.

De coke werd aangetroffen tijdens een controle van de douane en de politie. De partij werd gevonden op een zogenoemd empty depot, een terrein waar lege containers staan. De laatste tijd is het aantal controles op die plekken verhoogd omdat daar de laatste tijd ’s nachts veel drugsuithalers zijn.

Dit soort gecombineerde acties, waarbij douane en politie samenwerken, worden ook in de toekomst vaker gedaan, meldt het Openbaar Ministerie.