Dramaserie over vuurwerkramp Enschede in 2025 te zien bij de EO

De dramaserie over de vuurwerkramp in Enschede komt er alsnog, maar dan bij de EO. De serie zou eigenlijk worden gemaakt voor streamingdienst ViaPlay, maar dat ging niet door. Met steun van het Filmfonds kan de serie alsnog worden gemaakt voor de publieke omroep, bevestigt een woordvoerder van de EO na berichtgeving van RTV Oost.

De opnames voor de serie Vuurwerk gaan begin mei van start. De serie moet rond 13 mei 2025, de datum waarop de ramp dan 25 jaar geleden plaatsvond, op tv komen.

Het is nog niet duidelijk wie er in de serie gaan spelen. De regie van Vuurwerk is in handen van Lourens Blok, die ook de serie Rampvlucht over de Bijlmervliegramp maakte.

Op 13 mei 2000 ontstond brand bij vuurwerkbedrijf SE Fireworks, die zorgde voor een reeks explosies. Daarbij vielen 23 doden, raakten zo’n 950 mensen gewond en werden tweehonderd woningen verwoest.