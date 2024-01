Druk bij de Wegenwacht, donderdagochtend al 2600 pechmeldingen

De Wegenwacht van de ANWB heeft donderdagochtend al 2600 pechmeldingen gekregen. In verband met de kou is het al dagen erg druk bij de dienst. Er is opgeschaald: mensen worden teruggehaald van cursussen en zijn verzocht om vrije dagen in te leveren of extra diensten te draaien. “Daar is gehoor aan gegeven”, zegt een woordvoerster van de ANWB. “Maar druk blijft het.”

Het gaat vooral om lege accu’s, bevroren portieren en sloten en vastzittende handremmen. Maandag waren er 7500 pechmeldingen, dinsdag 7600, woensdag 6900. Donderdag zou het aantal wel weer eens tot tegen de 7000 kunnen oplopen, verwacht de woordvoerster. Op een gewone donderdag zijn er over de hele dag tussen de 3500 tot 4000 meldingen. Ook de komende dagen worden extra mensen ingezet, al kan ze niet precies zeggen hoeveel.

De ANWB vraagt verder ieders geduld in verband met langere wachttijden door die drukte.