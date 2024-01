Erasmus MC teleurgesteld: concentratie kinderhartcentra essentieel

Het Erasmus MC in Rotterdam is teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank in Utrecht, die donderdag besloot de plannen om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Groningen voorlopig te schrappen. De rechter draaide daarmee het besluit van de inmiddels vertrokken zorgminister Ernst Kuipers terug.

“Met de vertraging die dat tot gevolg heeft voor deze zorg in Nederland is niemand gediend. In de eerste plaats de patiënten niet”, stelt het Erasmus MC. Volgens het ziekenhuis is concentratie van kinderhartchirurgie “essentieel om de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren”. “Onderlinge afspraken moeten ervoor zorgen dat de zorg in alle centra voor aangeboren hartafwijkingen op een goede manier kan doorgaan.”

Volgens het ziekenhuis is concentratie “cruciaal” voor een optimale kwaliteit van zorg, omdat behandelteams meer ervaring hebben en betere zorg leveren als zij meer ingrepen doen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwam eerder tot eenzelfde conclusie.

De opvolger van Kuipers moet nu kijken hoe het verder moet met een eventuele concentratie van kinderhartzorg. Het Erasmus MC zegt zich te blijven inzetten voor goede samenwerking met de andere kinderhartcentra.