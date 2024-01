Groot ongeluk A1 bij Amersfoort, minstens vier gewonden

Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is bij Amersfoort-Noord een groot ongeluk gebeurd. Vier mensen raakten hierdoor gewond, van wie één ernstig, meldt de politie op X. De weg is naar verwachting nog tot 23.00 uur dicht.

Tegen het einde van de middag reed een vrachtwagen achterop langzaam rijdend verkeer. Daarbij vlogen twee van de in totaal zes betrokken voertuigen in brand, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Volgens hem is een voertuig volledig uitgebrand.

De politie onderzoekt momenteel wat er precies gebeurd is. Het verkeer wordt omgeleid via de A28 en de A27.