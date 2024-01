Inwoners Bonaire en Greenpeace beginnen klimaatzaak tegen Staat

Inwoners van Bonaire en Greenpeace dagen de Nederlandse staat voor de rechter, omdat ze vinden dat de overheid de eilandbewoners onvoldoende beschermt tegen klimaatverandering. Al eerder eiste Greenpeace samen met inwoners klimaatactie van het kabinet. Nu gaan ze met die eisen naar de rechtbank.

Acht inwoners van Bonaire hebben zich aangesloten bij de dagvaarding. Ze willen dat er samen met burgers concrete plannen en maatregelen worden opgesteld om het Caribische eiland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en weersextremen. Ook zeggen ze dat de Nederlandse staat de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk moet terugdringen. Voor het Nederlandse vasteland zou de CO2-uitstoot uiterlijk in 2040 al onder de streep nul moeten zijn, vinden de eisers.

Sinds hun oproep zijn er meerdere gesprekken geweest met ministers. Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) liet in een brief aan de Tweede Kamer weten de zorgen te delen van de inwoners en Greenpeace. Ze wees daarbij op de inzet van Nederland om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zegde toe dat ieder eiland van Caribisch Nederland in 2024 een klimaatplan moest krijgen.

Deze acties zien de eisers ook, maar in de dagvaarding zeggen ze dit nog “(ruim) onvoldoende” te vinden, “zeker in het licht van de grote achterstand die inmiddels is opgelopen op Bonaire waar het gaat om klimaatbeleid”. Voor Nederland is al “jarenlang” onderzoek gedaan naar manieren om het land te beschermen tegen bijvoorbeeld overstroming en gevolgen van klimaatverandering, stellen de eisers. Ook is er voldoende geld beschikbaar. “Echter: Bonaire is eenvoudigweg uitgesloten van vrijwel al dit adaptatiebeleid van de Staat.” Ze noemen deze verschillen niet rechtvaardig.

Om de dagvaarding kracht bij te zetten, lopen actievoerders donderdagmiddag een “symbolische protestmars” door Den Haag, van het Torentje naar de rechtbank.