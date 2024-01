Man die gezin doodreed op A59 in beroep tegen straf

Thomas de G. (34), die afgelopen december veroordeeld is tot tien jaar cel en tbs voor het doodrijden van een gezin uit Raamsdonksveer op de A59 bij Sprang-Capelle, gaat in hoger beroep tegen zijn straf. Dat bevestigt zijn advocaat na berichtgeving door Omroep Brabant.

De verdachte uit Zevenbergschen Hoek en zijn advocaat Pieter van de Kerkhof zijn het niet eens met de hoogte van de straf. De raadsman vindt dat doodslag niet bewezen is, zoals de rechtbank had geoordeeld. “En als je op een lagere verdenking uitkomt dan hoort daar ook een andere straf bij”, aldus Van de Kerkhof. Volgens de advocaat zou uit het bewijs niet blijken dat De G. met zijn rijstijl de kans op een dodelijk ongeval zou hebben aanvaard.

De G. werd op 19 december door de rechtbank veroordeeld omdat hij op 10 maart onder invloed een ongeval veroorzaakte op de A59 bij het Brabantse Sprang-Capelle. Daarbij kwamen een vader en moeder van 46 jaar, een meisje van 10 en een 13-jarige jongen om het leven.

De verdachte klapte achterop de auto van het gezin toen zij een vrachtwagen in wilden halen. De auto van de slachtoffers vloog daarop in brand. De G. was bij een vriend op bezoek geweest en had daar negen à tien bier gedronken. Zijn rit had hij gefilmd met zijn telefoon. Hij bereikte daarbij een snelheid van 250 kilometer per uur.