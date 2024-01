Musea in 2023 goed bezocht door museumkaarthouders

Museumkaarthouders hebben vorig jaar 9,5 miljoen keer een museum bezocht, een recordaantal. In 2022 was dat nog 7,1 miljoen keer. In 2019, het jaar voor de coronapandemie, werden musea door zo’n 9,3 miljoen museumkaarthouders bezocht, meldt de Museumvereniging donderdag. Naar verwachting evenaart het totale bezoekersaantal in musea in 2023, met en zonder museumjaarkaart, het record uit 2019.

De vereniging verwacht dat het totale aantal museumbezoeken, inclusief de internationale bezoekers, tussen de 29 en 32 miljoen uitkomt. Dat is vrijwel op het niveau van 2019. De definitieve bezoekcijfers van 2023 worden in oktober gepubliceerd. Bij de Museumvereniging zijn 472 musea aangesloten.

De vereniging is blij dat musea weer goed worden bezocht. “Op dit moment zijn er ruim 1,5 miljoen museumkaarthouders, een recordaantal”, zegt verenigingsdirecteur Vera Carasso. “Het stijgende aantal kaarthouders en museumbezoeken laat zien dat de belangstelling en het draagvlak voor musea in ons land groot is.”

Ondanks de stijgende bezoekersaantallen staan musea volgens de vereniging onder druk. Zo zijn de eigen inkomsten niet voldoende om de stijgende lasten te compenseren. Ook moesten musea tijdens de coronacrisis interen op hun reserves en zijn ze voor een belangrijk deel afhankelijk van overheidssubsidies. Carasso: “Het is van groot belang dat musea ook in de toekomst financieel gezond blijven en toegankelijk zijn voor een breed publiek. De overheid moet daarom blijven investeren in ons gezamenlijk erfgoed.”